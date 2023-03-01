Грищук заявил, что ему интересно сыграть на азиатских шахматных турнирах
«Мне было бы интересно сыграть на азиатских соревнованиях, это любопытно и необычно. В Азии очень высокая конкуренция», — цитирует Грищука ТАСС.
Он напомнил, что сборная Узбекистана в 2022 году выиграла Всемирную шахматную олимпиаду, сборная Индии заняла второе место, а команда Китая победила на чемпионате мира.
«Эти три страны выделяются, там высочайший уровень, остальные чуть послабее», — добавил Грищук.
Генеральная ассамблея Азиатской шахматной федерации (ACF) 28 февраля проголосовала за включение Федерации шахмат России (ФШР) в состав организации. Международная шахматная федерация (ФИДЕ) одобрила переход.
ФИДЕ отстранила сборные России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой, однако в личных соревнованиях российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом организации.
Ранее Олег Матыцин заявил, что переход Федерации шахмат России в Азию — положительное и значимое решение.