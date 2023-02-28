Мойзес: перед ЦСКА стоит задача побеждать во всех турнирах
«ЦСКА участвует во всех турнирах, чтобы в них побеждать. Важно, что мы сделали шаг вперёд. Сейчас надо отдыхать, настраиваться, потому что скоро начнётся чемпионат», — цитирует Мойзеса «Матч ТВ».
По его мнению, футболисты ЦСКА провели отличный матч и добились хорошего результата.
«Хотя мы признаём силу нашего соперника. Мы сегодня играли в гостях, проделали длинный путь. Рады выйти в следующий этап», — заключил Мойзес.
Встреча на стадионе «Краснодар» завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Результат первой игры — 3:0 в пользу ЦСКА.
Таким образом, подопечные Владимира Федотова вышли в полуфинал Кубка России «Путь РПЛ». Краснодарцы продолжат борьбу в «Пути регионов».
Жеребьёвка следующей стадии турнира состоится 2 марта.
Ранее сообщалось, что Эдуард Сперцян признан лучшим игроком матча «Краснодар» — ЦСКА.