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Мойзес: перед ЦСКА стоит задача побеждать во всех турнирах

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Защитник московского ЦСКА Мойзес рассказал о задачах армейской команды на сезон-2022/23 после победы над «Краснодаром» в двухматчевом противостоянии в Кубке России по футболу.
Мойзес: перед ЦСКА стоит задача побеждать во всех турнирах

«ЦСКА участвует во всех турнирах, чтобы в них побеждать. Важно, что мы сделали шаг вперёд. Сейчас надо отдыхать, настраиваться, потому что скоро начнётся чемпионат», — цитирует Мойзеса «Матч ТВ».

По его мнению, футболисты ЦСКА провели отличный матч и добились хорошего результата.

«Хотя мы признаём силу нашего соперника. Мы сегодня играли в гостях, проделали длинный путь. Рады выйти в следующий этап», — заключил Мойзес.

Встреча на стадионе «Краснодар» завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Результат первой игры — 3:0 в пользу ЦСКА.

Таким образом, подопечные Владимира Федотова вышли в полуфинал Кубка России «Путь РПЛ». Краснодарцы продолжат борьбу в «Пути регионов». 

Жеребьёвка следующей стадии турнира состоится 2 марта.

Ранее сообщалось, что Эдуард Сперцян признан лучшим игроком матча «Краснодар» — ЦСКА.

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