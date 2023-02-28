Защитник «Спартака» Тавареш одним наречием описал игру против Дзюбы
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
«Да, было сложно играть против Дзюбы», — цитирует Тавареша «Спорт-Экспресс».
«Спартак» нанёс поражение железнодорожникам на стадионе «Открытие Банк Арена» со счётом 4:2. Счёт первой игры — 1:0 в пользу красно-белых.
Таким образом, подопечные Гильермо Абаскаля вышли в полуфинал Кубка России «Путь РПЛ». Железнодорожники продолжат борьбу в «Пути регионов».
Ранее сообщалось, что «Локомотив» обратился в ЭСК РФС по итогам матча со «Спартаком».