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Защитник «Спартака» Тавареш одним наречием описал игру против Дзюбы

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Защитник московского «Спартака» Томаш Тавареш оценил игру нападающего столичного «Локомотива» Артёма Дзюбы в ответном матче 1/4 финала плей-офф Кубка России «Путь РПЛ» по футболу.
Защитник «Спартака» Тавареш одним наречием описал игру против Дзюбы
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Да, было сложно играть против Дзюбы», — цитирует Тавареша «Спорт-Экспресс».

«Спартак» нанёс поражение железнодорожникам на стадионе «Открытие Банк Арена» со счётом 4:2. Счёт первой игры — 1:0 в пользу красно-белых.

Таким образом, подопечные Гильермо Абаскаля вышли в полуфинал Кубка России «Путь РПЛ». Железнодорожники продолжат борьбу в «Пути регионов».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обратился в ЭСК РФС по итогам матча со «Спартаком».

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