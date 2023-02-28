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Хлусевич оценил перепалку с Глушенковым во время матча «Спартак» — «Локомотив»

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Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал перепалку с одноклубником Максимом Глушенковым в матче 1/4 финала Кубка России с «Локомотивом».
Хлусевич оценил перепалку с Глушенковым во время матча «Спартак» — «Локомотив»
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Был небольшой инцидент, но это останется между нами. Конфликта нет», — цитирует Хлусевича Sport24.

Напомним, что «Спартак» нанёс поражение железнодорожникам. Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 4:2. Счёт первой игры — 1:0 в пользу красно-белых.

Таким образом, подопечные Гильермо Абаскаля вышли в полуфинал Кубка России «Путь РПЛ». Железнодорожники продолжат борьбу в «Пути регионов».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обратился в ЭСК РФС по итогам матча со «Спартаком».

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