Гол Сперцяна не помог «Краснодару» выйти в полуфинал Кубка России
- РИА Новости
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Встреча в Краснодаре на стадионе «Краснодар» завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол забил Эдуард Сперцян со штрафного на 50-й минуте.
Первый матч завершился со счётом 3:0 в пользу ЦСКА.
Таким образом, подопечные Владимира Федотова вышли в полуфинал Кубка России «Путь РПЛ». Краснодарцы продолжат борьбу в «Пути регионов».
Ранее сообщалось, что «Краснодар» и ЦСКА огласили составы команд на ответный матч Кубка России.