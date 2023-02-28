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Гол Сперцяна не помог «Краснодару» выйти в полуфинал Кубка России

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«Краснодар» одержал победу над ЦСКА в ответном матче 1/4 финала «Пути РПЛ» Кубка России по футболу.
Гол Сперцяна не помог «Краснодару» выйти в полуфинал Кубка России
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Встреча в Краснодаре на стадионе «Краснодар» завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол забил Эдуард Сперцян со штрафного на 50-й минуте.

Первый матч завершился со счётом 3:0 в пользу ЦСКА.

Таким образом, подопечные Владимира Федотова вышли в полуфинал Кубка России «Путь РПЛ». Краснодарцы продолжат борьбу в «Пути регионов». 

Ранее сообщалось, что «Краснодар» и ЦСКА огласили составы команд на ответный матч Кубка России.

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