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«Краснодар» и ЦСКА огласили составы команд на ответный матч Кубка России

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«Краснодар» и ЦСКА объявили стартовые составы команд на второй матч 1/4 финала «Пути РПЛ» Кубка России.
«Краснодар» и ЦСКА огласили составы команд на ответный матч Кубка России

Встреча пройдёт в Краснодаре на стадионе «Краснодар». Начало — в 19:30 мск.

За «Краснодар» сыграют Сафонов, Рамирес, Алонсо, Кайо, Петров, Сперцян, Баньяц, Кади Боржес, Олусегун, Мозес, Кордоба.

В составе ЦСКА с первых минут выйдут Акинфеев, Гайич, Набабкин, Роша, Мойзес, Обляков, Мендес, Кучаев, Карраскаль, Медина и Чалов.

Счёт первого матча — 3:0 в пользу московского клуба.

Ранее сообщалось, что «Зенит» разгромил «Волгу» в четвертьфинальном матче Кубка России.

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