«Краснодар» и ЦСКА огласили составы команд на ответный матч Кубка России
Встреча пройдёт в Краснодаре на стадионе «Краснодар». Начало — в 19:30 мск.
За «Краснодар» сыграют Сафонов, Рамирес, Алонсо, Кайо, Петров, Сперцян, Баньяц, Кади Боржес, Олусегун, Мозес, Кордоба.
В составе ЦСКА с первых минут выйдут Акинфеев, Гайич, Набабкин, Роша, Мойзес, Обляков, Мендес, Кучаев, Карраскаль, Медина и Чалов.
Счёт первого матча — 3:0 в пользу московского клуба.
Ранее сообщалось, что «Зенит» разгромил «Волгу» в четвертьфинальном матче Кубка России.