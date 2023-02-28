Легков выступил за участие китайцев в российских соревнованиях
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«Вопрос скорее к нашей федерации, но если я, комментируя гонки, увижу здесь какие-то другие страны типа Китая, я буду только за, пускай бегают. Тем будет интереснее для нас», — цитирует Легкова «Спорт-Экспресс».
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