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Легков выступил за участие китайцев в российских соревнованиях

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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков высказался об участии иностранцев в российских турнирах.
Легков выступил за участие китайцев в российских соревнованиях
  • Gettyimages.ru
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«Вопрос скорее к нашей федерации, но если я, комментируя гонки, увижу здесь какие-то другие страны типа Китая, я буду только за, пускай бегают. Тем будет интереснее для нас», — цитирует Легкова «Спорт-Экспресс».

25 января МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине. 

22 февраля в пресс-службе МОК сообщили, что организация не планирует отменять санкции в отношении России и Белоруссии.

Ранее Наталья Непряева объяснила, почему не раздаёт автографы и не фотографируется с болельщиками.

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