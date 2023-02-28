Непряева объяснила, почему не раздаёт автографы и не фотографируется с болельщиками

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева ответила на вопрос об отношениях с болельщиками.

«Я практически не фотографируюсь с болельщиками и не раздаю автографы. Я стараюсь минимизировать любые контакты, особенно в местах скопления людей. Очень многие болеют. Я, как профессиональный спортсмен, не могу подвергать риску своё здоровье», — цитирует Непряеву «Чемпионат».

27-летняя спортсменка является трёхкратным призёром Олимпийских игр и трёхкратным призёром чемпионатов мира.

27 февраля подруга по команде Вероника Степанова назвала Непряеву сильнейшей лыжницей в мире.

Ранее Юрий Бородавко высказался о проблемах конкуренции для Александра Большунова и Непряевой на «Чемпионских высотах».