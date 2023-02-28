Узнать больше

Непряева объяснила, почему не раздаёт автографы и не фотографируется с болельщиками

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева ответила на вопрос об отношениях с болельщиками.
Непряева объяснила, почему не раздаёт автографы и не фотографируется с болельщиками
  • globallookpress.com
  • © Tomi Hänninen/Newspix24/Newspix24

«Я практически не фотографируюсь с болельщиками и не раздаю автографы. Я стараюсь минимизировать любые контакты, особенно в местах скопления людей. Очень многие болеют. Я, как профессиональный спортсмен, не могу подвергать риску своё здоровье», — цитирует Непряеву «Чемпионат».

27-летняя спортсменка является трёхкратным призёром Олимпийских игр и трёхкратным призёром чемпионатов мира.

27 февраля подруга по команде Вероника Степанова назвала Непряеву сильнейшей лыжницей в мире. 

Ранее Юрий Бородавко высказался о проблемах конкуренции для Александра Большунова и Непряевой на «Чемпионских высотах».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить