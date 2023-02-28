Узнать больше

Бородавко высказался о проблемах конкуренции для Большунова и Непряевой на «Чемпионских высотах»

Короткая ссылка
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что конкуренции на соревнованиях недостаточно, чтобы Александр Большунов и Наталья Непряева поддерживали высокую соревновательную скорость.
Бородавко высказался о проблемах конкуренции для Большунова и Непряевой на «Чемпионских высотах»
  • globallookpress.com
  • © Tomi Hänninen/Newspix24/Newspix24

«Конкуренция достаточно высокая в целом. Однако наши лидеры в том сезоне находились в одной из лучших своих форм. Сегодня же они не имеют именно той конкуренции. В частности, та же Наталья Непряева и Александр Большунов в какой‑то мере. Таким образом, максимальные возможности лидеров несколько падают», — цитирует Бородавко «Матч ТВ».

Сборная России отстранена от участия в чемпионате мира по решению Международной федерации лыжного спорта (FIS) из-за ситуации на Украине. В октябре FIS продлила отстранение россиян от турниров под своей эгидой на весь сезон-2022/23.

26 февраля Большунов в паре с Александром Терентьевым выиграл командный спринт на турнире «Чемпионские высоты».

Ранее Большунов прокомментировал серебро норвежца Йоханнеса Клебо в скиатлоне на чемпионате мира в Словении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить