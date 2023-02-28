Бородавко высказался о проблемах конкуренции для Большунова и Непряевой на «Чемпионских высотах»
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«Конкуренция достаточно высокая в целом. Однако наши лидеры в том сезоне находились в одной из лучших своих форм. Сегодня же они не имеют именно той конкуренции. В частности, та же Наталья Непряева и Александр Большунов в какой‑то мере. Таким образом, максимальные возможности лидеров несколько падают», — цитирует Бородавко «Матч ТВ».
Сборная России отстранена от участия в чемпионате мира по решению Международной федерации лыжного спорта (FIS) из-за ситуации на Украине. В октябре FIS продлила отстранение россиян от турниров под своей эгидой на весь сезон-2022/23.
26 февраля Большунов в паре с Александром Терентьевым выиграл командный спринт на турнире «Чемпионские высоты».
Ранее Большунов прокомментировал серебро норвежца Йоханнеса Клебо в скиатлоне на чемпионате мира в Словении.