Бородавко высказался о проблемах конкуренции для Большунова и Непряевой на «Чемпионских высотах»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что конкуренции на соревнованиях недостаточно, чтобы Александр Большунов и Наталья Непряева поддерживали высокую соревновательную скорость.

«Конкуренция достаточно высокая в целом. Однако наши лидеры в том сезоне находились в одной из лучших своих форм. Сегодня же они не имеют именно той конкуренции. В частности, та же Наталья Непряева и Александр Большунов в какой‑то мере. Таким образом, максимальные возможности лидеров несколько падают», — цитирует Бородавко «Матч ТВ».

Сборная России отстранена от участия в чемпионате мира по решению Международной федерации лыжного спорта (FIS) из-за ситуации на Украине. В октябре FIS продлила отстранение россиян от турниров под своей эгидой на весь сезон-2022/23.

26 февраля Большунов в паре с Александром Терентьевым выиграл командный спринт на турнире «Чемпионские высоты».

Ранее Большунов прокомментировал серебро норвежца Йоханнеса Клебо в скиатлоне на чемпионате мира в Словении.