Умяров считает, что гол Зобнина в ворота «Локомотива» засчитан справедливо

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал эпизод со вторым голом в ворота «Локомотива» в четвертьфинале Кубка России.

«Если судья засчитал гол, значит, всё справедливо. Не считаю, что Миша Игнатов нарушал правила», — цитирует Умярова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Спартак» нанёс поражение железнодорожникам. Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 4:2. Счёт первой игры — 1:0 в пользу красно-белых.

Таким образом, подопечные Гильермо Абаскаля вышли в полуфинал Кубка России «Путь РПЛ». Железнодорожники продолжат борьбу в «Пути регионов».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обратился в ЭСК РФС по итогам матча со «Спартаком».