Игрока сборной России по пляжному футболу дисквалифицировали на три года

Игрок сборной России по пляжному футболу Юлия Сержантова дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил.

Дисквалификация 31-летней футболистки продлится три года и будет отсчитываться с 2 декабря 2022 года, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Сержантова дебютировала за сборную России в 2022 году, сыграв четыре матча и отметившись двумя голами.

Ранее стало известно название вещества, которое обнаружили в допинг-пробе олимпийского чемпиона по волейболу 2012 года Дмитрия Ильиных.