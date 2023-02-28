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Игрока сборной России по пляжному футболу дисквалифицировали на три года

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Игрок сборной России по пляжному футболу Юлия Сержантова дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил.
Игрока сборной России по пляжному футболу дисквалифицировали на три года
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Дисквалификация 31-летней футболистки продлится три года и будет отсчитываться с 2 декабря 2022 года, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС). 

Сержантова дебютировала за сборную России в 2022 году, сыграв четыре матча и отметившись двумя голами.

Ранее стало известно название вещества, которое обнаружили в допинг-пробе олимпийского чемпиона по волейболу 2012 года Дмитрия Ильиных.

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