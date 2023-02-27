Булыкин: Головин хорошо закрепился в «Монако»

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию, что полузащитник Александр Головин продлил контракт с «Монако».

«Если не было других предложений, то правильно. Думаю, он всё хорошо взвесил и выбрал тот вариант, который наиболее его устраивает. Учитывая, что он очень хорошо закрепился в «Монако», то и смысла особого что-то менять нет», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Как сообщает «Чемпионат», Головин продлил контракт с «Монако» до конца сезона-2025/26.

Хавбек перешёл из ЦСКА в «Монако» в 2018 году. В нынешнем сезоне россиянин сыграл в 24 матчах в чемпионате Франции, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее Булыкин отреагировал на информацию, что полузащитник Дмитрий Баринов может продолжить карьеру в «Зените».