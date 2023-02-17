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Булыкин: если у Баринова нет намерений играть в Европе, то может и в «Зенит» переходить

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Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на информацию, что полузащитник Дмитрий Баринов может продолжить карьеру в «Зените».
Булыкин: если у Баринова нет намерений играть в Европе, то может и в «Зенит» переходить
  • РИА Новости

«Никто не скажет, получится у него в «Зените» или нет. Когда у него истечёт контракт, тогда он сможет переходить в любой клуб. Если у Баринова нет намерений играть в Европе, то может и в «Зенит» переходить», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Зенит» может подписать Баринова в случае ухода Кузяева.

В нынешнем сезоне 26-летний Баринов забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 20 матчах за железнодорожников во всех турнирах. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Булыкин оценил шансы «Локомотива» в первом матче 1/4 финала плей-офф Кубка России со «Спартаком».

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