Булыкин: у «Локомотива» в старте против «Спартака» я вижу в атаке Дзюбу с Пиняевым

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин оценил шансы «Локомотива» в первом матче 1/4 финала плей-офф Кубка России со «Спартаком».

«Сейчас нужен результат. Вряд ли кого-то будут ставить ради каких-то предыдущих заслуг или ради какого-то громкого имени — или того, кого купили за большие деньги. Будут смотреть на состояние футболистов, и здесь мне сложно сказать. Хотя там было много вариантов и Камано даже играл в нападении, но я вижу в атаке Дзюбу с Пиняевым», — цитирует Булыкина «Спорт день за днем».

Экс-форвард «Локо» подчеркнул, что Дзюба всегда может побороться за мяч, скинуть и замкнуть передачу с фланга.

«Поэтому если он форме и готов, то для меня он, конечно, является одним из основных форвардов, и Пиняев, которому надо набирать опыт, мастерство. Рядом с Дзюбой ему будет очень интересно и полезно. Поэтому я вижу эту связку», — заключил Булыкин.

Первая игра «Локомотив» — «Спартак» состоится 22 февраля на «РЖД Арене». Начало встречи — 20:00 мск.

Ранее Анзор Кавазашвили заявил, что «Спартак» вынуждает «Зенит» становиться сильнее ради победы в РПЛ.





