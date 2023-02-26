Мелкадзе назвал единственного конкурента «Зенита» в РПЛ на данный момент

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе считает «Спартак» единственным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ) на данный момент.

«Ещё 13 туров впереди — это 39 потенциальных очков, никто не мешает тебе побеждать в каждом матче», — цитирует Мелкадзе «РБ Спорт». По словам форварда, «Спартак» — единственный конкурент санкт-петербургской команды на данный момент.

После 17-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице. «Спартак» с 36 очками занимает второе место. «Ростов» с 35 очками располагается на третьей строчке. Четвёртую позицию занимает «Динамо» с 29 очками.

Ранее нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов заявил, что грозненский клуб способен побороться за самые высокие места в чемпионате России по футболу.