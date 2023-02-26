Агаларов: «Ахмат» способен конкурировать с «Зенитом», «Спартаком» и ЦСКА

Нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов считает, что грозненский клуб способен побороться за самые высокие места в чемпионате России по футболу.

«Ахмат» сможет конкурировать с «Зенитом», «Спартаком», ЦСКА? Конечно, можем. Если мы хотим бороться за высокие места, то должны конкурировать с такими командами», — цитирует Агаларова «Матч ТВ».

По словам лучшего бомбардира РПЛ сезона-2021/22, главный тренер и руководство клуба говорят, что цели у грозненской команды всегда высокие.

«Потому что «Ахмат» — клуб с Кавказа. По‑другому не может быть», — заключил 22-летний форвард.

«Ахмат» обыграл «Уфу» (2:1) и вышел во второй этап 1/4 финала плей-офф «Пути регионов» Кубка России. Своего будущего соперника грозненцы узнают по итогам жеребьёвки. Им станет команда из числа проигравших в четвертьфинале «Пути РПЛ».

Команда Сергея Ташуева с 26 очками занимает шестое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Зенит» (42 очка). Далее расположились «Спартак» (36), «Ростов» (35), ЦСКА (29) и «Динамо» (29).

Ранее Ташуев заявил, что «Ахмат» справился с навалом «Уфы» в концовке матча Кубка России.