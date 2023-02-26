Ташуев: «Ахмат» справился с навалом «Уфы» в концовке матча Кубка России

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал результат матча 1/4 финала плей-офф Кубка России по футболу с «Уфой».

«Соперник в конце организовал навал, но мы сыграли неплохо, могли забить два мяча. Мы заслуженно победили, прошли дальше, хороший кубковый матч», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».

По его словам, тренеры и футболисты «Ахмата» понимали, что в раздевалке у соперника в перерыве был серьёзный разговор.

«Но игроки атаки в центральной части поля дали слабинку, стали меньше подбирать, бороться. Нельзя расслабляться, тем более такие погодные условия мешают футболу, много борьбы. Потом стали снова правильно играть», — заключил Ташуев.

«Ахмат» обыграл «Уфу» (2:1) и вышел во второй этап 1/4 финала плей-офф «Пути регионов» Кубка России. Своего будущего соперника грозненцы узнают по итогам жеребьёвки. Им станет команда из числа проигравших в четвертьфинале «Пути РПЛ».

Ранее главный тренер «Уфы» заявил, что погода повлияла на результат матча с «Ахматом» в Кубке России.