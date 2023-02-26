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Главный тренер «Уфы» считает, что погода повлияла на результат матча с «Ахматом» в Кубке России

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Главный тренер «Уфы» Арслан Халимбеков поделился мнением о поражении от «Ахмата» в матче 1/4 финала плей-офф Кубка России по футболу («Путь регионов»).
Главный тренер «Уфы» считает, что погода повлияла на результат матча с «Ахматом» в Кубке России
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«Я до игры сказал, что погода не повлияет на характер игры, но ошибся — небольшой ветер внёс коррективы в первом тайме, отдав преимущество «Ахмату», они смогли этим воспользоваться. Хорошее индивидуальное мастерство игроков атаки, хорошее завершение. Нам, к сожалению, не удалось забить второй мяч.

Могли забить больше. Были хорошие подходы к штрафной соперника, были удары, завершения, но не хватало точности и мастерства в завершающей стадии», — приводит слова Халимбекова «Матч ТВ».

Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Грозного.

В составе «Ахмата» мячи забили Гамид Агаларов и  Лечи Садулаев. У «Уфы» отличился Дилан Ортис.

Ранее главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев прокомментировал поражение команды от «Акрона» в матче 1/4 финала Кубка России («Путь регионов») (0:2).

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