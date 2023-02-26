Талалаев назвал причины поражения «Торпедо» в матче с «Акроном» в Кубке России

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев прокомментировал поражение команды от «Акрона» в матче 1/4 финала Кубка России «Пути регионов» (0:2).

«Настраивал свою команду на победу, понимал, что для «Акрона» это матч жизни.

Первый тайм в исполнении нашей команды до счёта 2:0 мне не понравился: много сумбура, много ошибок. Может, привыкание к искусственному полю. После 2:0 ещё минут семь-десять пришлось поднимать игроков, чтобы началась активная игра. Так у нас и появилось преимущество, поэтому я успокоился и присел на лавку: оставалось только ждать наших забитых мячей. К сожалению, не дождались», — приводит слова Талалаева РИА Новости.

В составе «Акрона» голы забили Константин Савичев и Абу-Саид Эльдарушев.

Ранее нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко заявил, что ему стыдно перед болельщиками после поражения в Кубке России.