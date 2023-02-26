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Лебеденко — о поражении «Торпедо» в Кубке России: стыдно перед болельщиками

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Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко поделился эмоциями после поражения от «Акрона» в матче 1/4 финала Кубка России «Пути регионов» (0:2).
Лебеденко — о поражении «Торпедо» в Кубке России: стыдно перед болельщиками
  • РИА Новости

«Обидно, нет слов, что сказать. Стыдно перед болельщиками. Вроде готовились, рано вышли из отпуска, и так испортили себе старт, продолжение сезона. Всё-таки можно много причин найти: перелёт, поле, но тем не менее «Акрон» был в таких же условиях, они сегодня выиграли у нас. Мы имели достаточно моментов, но это уже после 0:2, всё-таки дали большую фору сопернику, не смогли отыграться», — приводит слова Лебеденко ТАСС.

В составе «Акрона» голы забили Константин Савичев и Абу-Саид Эльдарушев.

Ранее генеральный директор «Акрона» Алексей Власов сообщил, что игроки команды получат премиальные за победу над «Торпедо».

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