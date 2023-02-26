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Гендиректор «Акрона» заявил, что игроки получат премиальные за победу над «Торпедо» в Кубке России

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Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов сообщил, что игроки команды получат премиальные за победу над «Торпедо» в четвертьфинале Кубка России «Пути регионов».
Гендиректор «Акрона» заявил, что игроки получат премиальные за победу над «Торпедо» в Кубке России
  • РИА Новости

«Безусловно, суперзначимая победа. Рады, что в весенней части сезона стартовали так — с заслуженной, тяжёлой победы. Парням огромное спасибо, большие молодцы.

Безусловно, есть задачи, которые мы решаем, за это команда должна быть награждена. За сегодняшний матч будут премиальные в том числе», — приводит слова Власова ТАСС.

«Акрон» победил «Торпедо» со счётом 2:0. В составе победителей голы забили Константин Савичев и Абу-Саид Эльдарушев.

Ранее сообщалось, что «Зенит» разгромил «Волгу» в четвертьфинальном матче Кубка России.

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