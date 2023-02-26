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В РФС подтвердили, что матч сборной России с Ираном планируется 23 марта

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В службе коммуникаций РФС заявили, что согласовали дату проведения товарищеского матча сборной России с командой Ирана.
В РФС подтвердили, что матч сборной России с Ираном планируется 23 марта
  • РИА Новости

«РФС и федерация футбола Ирана согласовали дату проведения товарищеского матча сборных команд. Игра планируется 23 марта в Тегеране. В настоящий момент стороны завершают подготовку и согласование всех необходимых документов и деталей встречи», — приводит «Спорт-Экспресс» заявление службы коммуникаций РФС.

26 февраля директор по связям с общественностью Федерации футбола Исламской Республики Иран Амир Махди Аллави сообщил, что матч состоится 23 марта в Тегеране.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о товарищеском матче сборной России с командой Ирана.

 

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