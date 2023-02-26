Колосков — о матче сборной России с Ираном: самое главное — чтобы эта игра состоялась

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о товарищеском матче сборной России с Ираном.

«Самое главное — чтобы эта игра состоялась, я её с нетерпением жду, потому что она давно анонсировалась. Сборная Ирана — очень приличный и сильный соперник, в её составе играют футболисты, выступающие в ведущих европейских клубах. И мы хорошо помним, что у нас играл Сердар Азмун, который был одним из ярчайших в нашем российском футболе», — приводит слова Колоскова РИА Новости.

Он также отметил, что для сборной России этот матч важен со спортивной точки зрения.

«И эта встреча будет очень важна в плане, скажем так, пропаганды — что российский футбол по-прежнему востребован на международном уровне».

ФИФА и УЕФА временно отстранили российские команды от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее директор по связям с общественностью Федерации футбола Исламской Республики Иран Амир Махди Аллави сообщил, что матч состоится 23 марта в Тегеране.