Сборная России по футболу сыграет с Ираном 23 марта
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по связям с общественностью Федерации футбола Исламской Республики Иран Амира Махди Аллави.
Матч пройдёт в Тегеране.
В 2022 году сборная России провела три товарищеских матча: с Киргизией (2:1), Узбекистаном (0:0) и Таджикистаном (0:0).
ФИФА и УЕФА временно отстранили российские команды от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
Ранее в Таджикистане заявили, что от РФС не поступало предложений о проведении товарищеского матча.