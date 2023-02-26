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Сборная России по футболу сыграет с Ираном 23 марта

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Сборная России сыграет с командой Ирана в товарищеском матче 23 марта.
Сборная России по футболу сыграет с Ираном 23 марта
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по связям с общественностью Федерации футбола Исламской Республики Иран Амира Махди Аллави.

Матч пройдёт в Тегеране.

В 2022 году сборная России провела три товарищеских матча: с Киргизией (2:1), Узбекистаном (0:0) и Таджикистаном (0:0).

ФИФА и УЕФА временно отстранили российские команды от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее в Таджикистане заявили, что от РФС не поступало предложений о проведении товарищеского матча.

 

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