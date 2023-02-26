Бышовец не исключил, что Малком и Клаудиньо в скором времени дебютируют в сборной России

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал получение российского гражданства бразильскими игроками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.

«К этому я отношусь положительно. В такое непростое время принять решение о гражданстве — это результат атмосферы в команде. Мне кажется, что мы можем рассчитывать на интересы для сборной», — цитирует Бышовца Betonmobile.

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому и Клаудиньо.

Однако для того чтобы Малком и Клаудиньо смогли выступать за национальную сборную, должно пройти определённое время. В Российском футбольном союзе сообщили, что существует теоретическая возможность, при которой бразильцы смогут выступать за сборную России.

Ранее Андрей Аршавин заявил, что не понимает, зачем Малком и Клаудиньо получили российское гражданство.