Сын Андрея Аршавина стал победителем турнира памяти Черенкова в составе «Спартака»

Арсений Аршавин, сын бывшего полузащитника петербургского «Зенита» Андрея Аршавина, завоевал золотую медаль Второго Всероссийского турнира памяти Фёдора Черенкова в составе московского «Спартака».

Красно-белые в финальном матче турнира (игроки до 11 лет) в столичном манеже академии «Спартак» обыграли сверстников из воронежского «Динамо» со счётом 2:1.

Аршавин-младший занимается в академии «Спартак» с 2020 года. На турнире имени Черенкова он отметился голом в матче группового этапа.

Напомним, что младший сын Аршавина и Юлии Барановской вывел игрока «Спартака» на матч 29-го тура с «Зенитом» в сезоне-2021/22. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 1:1.

Андрей Аршавин в составе «Зенита» в 374 матчах забил 78 мячей и отдал 106 голевых передач. Вместе с петербургским клубом он трижды становился чемпионом России (2007, 2011/12, 2014/15), а также выиграл Кубок УЕФА (2007/08) и Суперкубок УЕФА (2008).

Ранее Барановская, бывшая жена Аршавина, отреагировала на слова о том, что их сыну промыли мозги в «Спартаке».