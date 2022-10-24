Барановская ответила Аршавину на слова о «промывании мозгов» их сыну в «Спартаке»
- РИА Новости
«Ну, во-первых, насколько мне известно, «мытьё мозгов» в детской академии «Спартака» не входит в рамки тренировочного процесса. Во-вторых, было бы очень странно, занимаясь в академии «Спартака», при этом болеть за другую команду», — написала Барановская в своих социальных сетях.
Она также подчеркнула, что Аршавину нужно принимать выбор детей и поддерживать их.
Напомним, что младший сын Аршавина и Юлии Барановской вывел игрока «Спартака» на матч 29-го тура с «Зенитом» в сезоне-2021/22. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 1:1.
Ранее заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о том, что его сын Арсений тренируется в академии «Спартака».