Узнать больше

Барановская ответила Аршавину на слова о «промывании мозгов» их сыну в «Спартаке»

Короткая ссылка
Телеведущая Юлия Барановская, бывшая жена экс-полузащитника «Зенита» Андрея Аршавина, отреагировала на слова о том, что их сыну промыли мозги в «Спартаке».
Барановская ответила Аршавину на слова о «промывании мозгов» их сыну в «Спартаке»
  • РИА Новости

«Ну, во-первых, насколько мне известно, «мытьё мозгов» в детской академии «Спартака» не входит в рамки тренировочного процесса. Во-вторых, было бы очень странно, занимаясь в академии «Спартака», при этом болеть за другую команду», — написала Барановская в своих социальных сетях.

Она также подчеркнула, что Аршавину нужно принимать выбор детей и поддерживать их.

Напомним, что младший сын Аршавина и Юлии Барановской вывел игрока «Спартака» на матч 29-го тура с «Зенитом» в сезоне-2021/22. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 1:1.

Ранее заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о том, что его сын Арсений тренируется в академии «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить