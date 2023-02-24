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Юран: я не вижу ни одного российского футболиста в РПЛ, кто готов к Европе

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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о готовности российских футболистов к чемпионату Европы.
Юран: я не вижу ни одного российского футболиста в РПЛ, кто готов к Европе
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Если бы кто-то из россиян был готов к Европе, играл бы там уже. Много разговоров ходило про «Челси» и другие клубы. На сегодняшний день я не вижу ни одного российского футболиста в РПЛ, кто готов к Европе, — ноль!» — цитирует Юрана «РБ Спорт»

По информации СМИ, «Челси», «Мальорка», «Сельта», «Порту», «Ференцварош» и «Галатасарай» претендовали на полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в зимнее трансферное окно. «Динамо» хочет выручить за российского хавбека €15 млн.

В сезоне-2022/23 Захарян забил два мяча и отдал пять результативных передач в 16 матчах Российской премьер-лиги за бело-голубых во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Норайр Захарян, отец Арсена Захаряна, высказался о возможном уходе своего сына из московского клуба.

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