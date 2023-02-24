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Гербольдт — об апелляции РУСАДА по делу Валиевой: не ожидала подобного

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Бронзовый призёр чемпионата России в женском одиночном катании Катарина Гербольдт высказалась о том, что РУСАДА подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) по делу о нарушении фигуристкой Камилой Валиевой антидопинговых правил.
Гербольдт — об апелляции РУСАДА по делу Валиевой: не ожидала подобного
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Я не ожидала подобного от РУСАДА. Мне казалось, если дисциплинарный антидопинговый комитет принял определённое решение, значит, оно уже принято. Изначально все понимали, что всё будет очень непросто. Сейчас также будет очень трудный процесс, но всё равно надо надеяться», — приводит слова Гербольдт РИА Новости.

В январе дисциплинарный комитет РУСАДА принял решение оправдать 16-летнюю россиянку, которая подозревается в употреблении запрещённых препаратов.

21 февраля WADA подало апелляцию в CAS и настаивает на дисквалификации Валиевой на четыре года. Вслед за WADA апелляцию подал ISU.

Ранее Тарасова отреагировала на то, что РУСАДА подало апелляцию в CAS на решение своего дисциплинарного антидопингового комитета.

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