Жулин — об апелляции РУСАДА по делу Валиевой: знают то, чего не знаем все мы
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«Всё это очень странно. Видимо, они знают то, чего не знаем все мы. К сожалению, для Камилы всё это может закончиться печально. Этого бы не хотелось, но мы не подвластны ничего изменить», — цитирует Жулина Sport24.
21 февраля WADA подало апелляцию в CAS и настаивает на дисквалификации Валиевой на четыре года.
В январе дисциплинарный комитет РУСАДА принял решение оправдать 16-летнюю россиянку, которая подозревается в употреблении запрещённых препаратов.
После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.
Ранее сообщалось, что РУСАДА обжалует в CAS решение признать Валиеву невиновной в допинговом деле.