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Норвежский журналист: отсутствие россиян никак не влияет на лидерство норвежских лыжников

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Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт прокомментировал гегемонию норвежских лыжников на международных стартах в отсутствие россиян.
Норвежский журналист: отсутствие россиян никак не влияет на лидерство норвежских лыжников
  • Gettyimages.ru
  • © simonkr

«Отсутствие российских лыжников на это никак не влияет. Без одного из двух лучших лыжников мира, как Большунов, уровень лыжных соревнований падает. Но это пока неактуально», — цитирует Сальтведта Sport24.

Напомним, что чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в словенской Планице с 21 февраля по 5 марта. Российские спортсмены не участвуют в соревнованиях по решению Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Ранее Александр Большунов назвал чемпионат мира — 2023 «грязными» соревнованиями.

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