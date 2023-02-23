Норвежский журналист: отсутствие россиян никак не влияет на лидерство норвежских лыжников

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт прокомментировал гегемонию норвежских лыжников на международных стартах в отсутствие россиян.

«Отсутствие российских лыжников на это никак не влияет. Без одного из двух лучших лыжников мира, как Большунов, уровень лыжных соревнований падает. Но это пока неактуально», — цитирует Сальтведта Sport24.

Напомним, что чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в словенской Планице с 21 февраля по 5 марта. Российские спортсмены не участвуют в соревнованиях по решению Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Ранее Александр Большунов назвал чемпионат мира — 2023 «грязными» соревнованиями.