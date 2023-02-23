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Колосков назвал преимущества тренера «Спартака» Абаскаля

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал преимущества наставника московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.
Колосков назвал преимущества тренера «Спартака» Абаскаля
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Абаскаль — квалифицированный специалист, который умеет разумно рисковать и ставит в состав молодых ребят, причём целыми косяками. Его работа уже видна, а тренерские идеи воплощаются в жизнь», — цитирует Колоскова РИА Новости.

Матч 1/4 финала плей-офф Кубка России между красно-белыми и «Локомотивом» прошёл на стадионе «РЖД Арена» и завершился со счётом 1:0 в пользу «Спартака». Победный мяч забил Данил Пруцев (15-я минута). Ответная игра между командами состоится 27 февраля.

После 17-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице. «Спартак» с 36 очками занимает второе место. 

Ранее полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о составе команды на прошедший матч Кубка России с «Локомотивом».

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