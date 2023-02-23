Литвинов высказался об 11 россиянах в старте «Спартака» в матче с «Локомотивом»
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«Конечно, приятно. Думаю, надо стремиться к тому, чтобы русские ребята пробивались в основу. В команде посмеялись над этим — наконец-то удалось это сделать», — цитирует Литвинова Sport24.
22 февраля в столичном дерби на поле за красно-белых в стартовом составе вышли Максименко, Денисов, Чернов, Джикия, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Зиньковский, Мелёшин.
Матч прошёл на стадионе «РЖД Арена» и завершился со счётом 1:0 в пользу «Спартака». Победный мяч забил Данил Пруцев (15-я минута). Ответная игра между командами состоится 27 февраля.
Ранее бывший защитник московского «Динамо» и сборной Австралии Люк Уилкшир оценил возможность нападающего Артёма Дзюбы показать себя в столичном «Локомотиве».