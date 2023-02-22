Талалаев продолжит возглавлять «Торпедо» после ухода Геркуса
- РИА Новости
«Талалаев, приглашённый в «Торпедо» Геркусом, останется работать в клубе. Перед главным тренером поставлена задача сохранения прописки в РПЛ», — приводит слова Ходоровского РИА Новости.
22 февраля стало известно, что Геркус покинет пост президента «Торпедо» 1 марта.
Функционер занимал пост президента автозаводцев с августа 2022 года.
«Торпедо» с шестью очками занимает 16-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.
Ранее бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов отреагировал на информацию, что Илья Геркус покинет пост президента автозаводцев с 1 марта.