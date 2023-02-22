Талалаев продолжит возглавлять «Торпедо» после ухода Геркуса

Исполняющий обязанности председателя совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский сообщил, что главный тренер автозаводцев Андрей Талалаев останется на своём посту после ухода президента клуба Ильи Геркуса.

«Талалаев, приглашённый в «Торпедо» Геркусом, останется работать в клубе. Перед главным тренером поставлена задача сохранения прописки в РПЛ», — приводит слова Ходоровского РИА Новости.

22 февраля стало известно, что Геркус покинет пост президента «Торпедо» 1 марта.

Функционер занимал пост президента автозаводцев с августа 2022 года.

«Торпедо» с шестью очками занимает 16-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.

Ранее бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов отреагировал на информацию, что Илья Геркус покинет пост президента автозаводцев с 1 марта.