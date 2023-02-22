Узнать больше

Талалаев продолжит возглавлять «Торпедо» после ухода Геркуса

Короткая ссылка
Исполняющий обязанности председателя совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский сообщил, что главный тренер автозаводцев Андрей Талалаев останется на своём посту после ухода президента клуба Ильи Геркуса.
Талалаев продолжит возглавлять «Торпедо» после ухода Геркуса
  • РИА Новости

«Талалаев, приглашённый в «Торпедо» Геркусом, останется работать в клубе. Перед главным тренером поставлена задача сохранения прописки в РПЛ», — приводит слова Ходоровского РИА Новости.

22 февраля стало известно, что Геркус покинет пост президента «Торпедо» 1 марта.

Функционер занимал пост президента автозаводцев с августа 2022 года.

«Торпедо» с шестью очками занимает 16-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.

Ранее бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов отреагировал на информацию, что Илья Геркус покинет пост президента автозаводцев с 1 марта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить