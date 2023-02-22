Геркус покинет пост президента «Торпедо» 1 марта
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«Мы благодарны Илье Леонидовичу за работу в клубе. В соответствии с принципом разделения властей руководитель исполнительного органа в дальнейшем не будет входить в состав совета директоров клуба», — цитирует исполняющего обязанности председателя совета директоров Анатолия Ходоровского ТАСС.
Он также подчеркнул, что новый состав будет сформирован в середине марта.
Геркус занимал пост президента автозаводцев с августа 2022 года.
«Торпедо» с шестью очками занимает 16-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.
Ранее «Оренбург» нанёс поражение «Торпедо» в товарищеском матче на учебных сборах.