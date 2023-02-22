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Геркус покинет пост президента «Торпедо» 1 марта

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Президент «Торпедо» Илья Геркус покинет свой пост в начале марта.
Геркус покинет пост президента «Торпедо» 1 марта
  • Gettyimages.ru

«Мы благодарны Илье Леонидовичу за работу в клубе. В соответствии с принципом разделения властей руководитель исполнительного органа в дальнейшем не будет входить в состав совета директоров клуба», — цитирует исполняющего обязанности председателя совета директоров Анатолия Ходоровского ТАСС.

Он также подчеркнул, что новый состав будет сформирован в середине марта.

Геркус занимал пост президента автозаводцев с августа 2022 года.

«Торпедо» с шестью очками занимает 16-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.

Ранее «Оренбург» нанёс поражение «Торпедо» в товарищеском матче на учебных сборах.

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