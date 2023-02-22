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Тукманов: уход Геркуса с поста президента «Торпедо» был ожидаем

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Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов отреагировал на информацию, что Илья Геркус покинет пост президента автозаводцев с 1 марта.
Тукманов: уход Геркуса с поста президента «Торпедо» был ожидаем
  • РИА Новости

«Сложно давать оценку его работе, но в том, что команда находится на последнем месте, в меньшей степени вина Геркуса, это больше недоработки тренеров, спортивного блока. Что касается его ухода, это было ожидаемо», — цитирует Тукманова «Матч ТВ».

Геркус занимал пост президента автозаводцев с августа 2022 года.

«Торпедо» с шестью очками занимает 16-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.

Ранее «Оренбург» нанёс поражение «Торпедо» в товарищеском матче на учебных сборах.

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