Тукманов: уход Геркуса с поста президента «Торпедо» был ожидаем
- РИА Новости
«Сложно давать оценку его работе, но в том, что команда находится на последнем месте, в меньшей степени вина Геркуса, это больше недоработки тренеров, спортивного блока. Что касается его ухода, это было ожидаемо», — цитирует Тукманова «Матч ТВ».
Геркус занимал пост президента автозаводцев с августа 2022 года.
«Торпедо» с шестью очками занимает 16-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.
Ранее «Оренбург» нанёс поражение «Торпедо» в товарищеском матче на учебных сборах.