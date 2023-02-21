Узнать больше

Гаджимагомедов нанёс Савицкому первое поражение на профессиональном ринге

Короткая ссылка
Серебряный призёр Олимпийских игр по боксу россиянин Муслим Гаджимагомедов одержал вторую победу на профессиональном ринге.
Гаджимагомедов нанёс Савицкому первое поражение на профессиональном ринге

    Бой в первом тяжелом весе между Гаджимагомедовым и Савицким в УСК «Крылья Советов» возглавил турнир, организованный промоутерской компанией Dynamo Boxing Promotions при поддержке Федерации бокса России.

    Единогласным решением судей Гаджимагомедов победил соотечественника Дениса Савицкого. 

    Шестираундовый поединок по правилам профессионального бокса имел статус выставочного.

    На счету 26-летнего Гаджимагомедова две победы и ни одного поражения. В активе Савицкого семь побед, одно поражение и одна ничья. 

    Ранее российский боксёр Альберт Батыргазиев рассказал, что хотел бы провести поединок с бывшим чемпионом в трёх весовых категориях украинцем Василием Ломаченко.

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    dzen_banner
    Новости smi2.ru
    Сегодня в СМИ
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить