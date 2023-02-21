Гаджимагомедов нанёс Савицкому первое поражение на профессиональном ринге

Серебряный призёр Олимпийских игр по боксу россиянин Муслим Гаджимагомедов одержал вторую победу на профессиональном ринге.

Бой в первом тяжелом весе между Гаджимагомедовым и Савицким в УСК «Крылья Советов» возглавил турнир, организованный промоутерской компанией Dynamo Boxing Promotions при поддержке Федерации бокса России.

Единогласным решением судей Гаджимагомедов победил соотечественника Дениса Савицкого.

Шестираундовый поединок по правилам профессионального бокса имел статус выставочного.

На счету 26-летнего Гаджимагомедова две победы и ни одного поражения. В активе Савицкого семь побед, одно поражение и одна ничья.

Ранее российский боксёр Альберт Батыргазиев рассказал, что хотел бы провести поединок с бывшим чемпионом в трёх весовых категориях украинцем Василием Ломаченко.