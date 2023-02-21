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L'Equipe: Месси передумал продлевать контракт с ПСЖ

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Нападающий Лионель Месси не собирается продлевать контракт с французским «Пари Сен-Жермен».
L'Equipe: Месси передумал продлевать контракт с ПСЖ
  • Gettyimages.ru

Футболист склоняется к уходу от парижан летом 2023 года, сообщает Get French Football News со ссылкой на L'Equipe.

Отмечается, что другими вариантами продолжения карьеры аргентинца являются переход в «Интер Майами» и возвращение в «Барселону».

По информации RMC Sport, первая встреча игрока и ПСЖ по поводу продления контракта не увенчалась успехом. При этом окружение футболиста находится на связи только с французским клубом.

В нынешнем сезоне Месси забил 14 мячей и отдал 14 результативных передач в 23 матчах за парижан во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Месси спустя долгое время вернулся в Барселону.

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