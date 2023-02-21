L'Equipe: Месси передумал продлевать контракт с ПСЖ
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Футболист склоняется к уходу от парижан летом 2023 года, сообщает Get French Football News со ссылкой на L'Equipe.
Отмечается, что другими вариантами продолжения карьеры аргентинца являются переход в «Интер Майами» и возвращение в «Барселону».
По информации RMC Sport, первая встреча игрока и ПСЖ по поводу продления контракта не увенчалась успехом. При этом окружение футболиста находится на связи только с французским клубом.
В нынешнем сезоне Месси забил 14 мячей и отдал 14 результативных передач в 23 матчах за парижан во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что Месси спустя долгое время вернулся в Барселону.