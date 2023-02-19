Месси с семьёй прилетел в Барселону
Месси прилетел в каталонскую столицу во второй половине дня 19 февраля в сопровождении супруги Антонеллы и троих их сыновей, сообщает Mundo Deportivo.
Форвард сборной Аргентины вернулся в Барселону впервые после чемпионата мира 2022 года в Катаре.
По информации RMC Sport, первая встреча между игроком и французским клубом по поводу продления контракта не увенчалась успехом. При этом окружение футболиста находится на связи только с ПСЖ.
В нынешнем сезоне Месси забил 14 мячей и отдал 14 результативных передач в 23 матчах за парижан во всех турнирах.
Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что Месси пропустил тренировку ПСЖ.