«Торино» сыграл вничью с «Кремонезе», Миранчук сделал результативную передачу

«Торино» сыграл вничью с «Кремонезе» в матче 23-го тура чемпионата Италии.

Игра завершилась со счётом 2:2.

В составе «Торино» мячи забили Арнальдо Антонио Санабрия (41-я минута), Уилфрид Синго (79-я).

У «Кремонезе» отличились Франк Тсаджут (54-я), Эмануэле Валери (74-я).

Российский полузащитник Алексей Миранчук отметился результативной передачей.

«Торино» набрал 31 очко и занимает девятое место в чемпионате Италии. У «Кремонезе» девять очков и 20-е место.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном возвращении Миранчука из «Торино» в «Аталанту».