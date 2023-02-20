L’Équipe: у Неймара диагностирован частичный разрыв связок голеностопного сустава
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- © IMAGO/Federico Pestellini
Об этом сообщает L’Équipe.
По информации источника, у него диагностирован частичный разрыв связок голеностопного сустава.
Неймар травмировался в матче 24-го тура чемпионата Франции с «Лиллем». С поля его уносили на носилках.
Ранее известный фанат «Спартака» Олег Семёнов высказался по поводу нападения на сына пресс-атташе тульского «Арсенала» Артёма Овсянникова во время матча «Базеля» с «Серветтом».