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L’Équipe: у Неймара диагностирован частичный разрыв связок голеностопного сустава

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Нападающий ПСЖ Неймар может пропустить три-четыре недели из-за травмы.
L’Équipe: у Неймара диагностирован частичный разрыв связок голеностопного сустава
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Federico Pestellini

Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, у него диагностирован частичный разрыв связок голеностопного сустава.

Неймар травмировался в матче 24-го тура чемпионата Франции с «Лиллем». С поля его уносили на носилках.

Ранее известный фанат «Спартака» Олег Семёнов высказался по поводу нападения на сына пресс-атташе тульского «Арсенала» Артёма Овсянникова во время матча «Базеля» с «Серветтом».

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