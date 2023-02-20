Шунин: всегда готов выступать за сборную России по футболу

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин высказался о возможном вызове в сборную России по футболу на ближайшие товарищеские матчи.

«Если вызовут в сборную, всегда буду рад приехать», — цитирует Шунина «Матч ТВ».

При этом, по словам голкипера, в данный момент все футболисты «Динамо» сконцентрированы только на матче Кубка России с самарскими «Крыльями Советов».

«Думаем только об этой игре. Настроены серьёзно. В Кубке России стало больше игр из-за нового формата, что является плюсом. Пока не видел матчей «Крыльев». Тренерский штаб, уверен, смотрел их. Будем разбирать их досконально», — заключил Шунин.

16 февраля появилась информация, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Ирана. Встреча может состояться в Тегеране 22 или 23 марта.

Ранее бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес высказался о перспективах нападающего бело-голубых Фёдора Смолова уехать играть в Европу.

















