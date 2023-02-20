Узнать больше

Шунин: всегда готов выступать за сборную России по футболу

Короткая ссылка
Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин высказался о возможном вызове в сборную России по футболу на ближайшие товарищеские матчи.

«Если вызовут в сборную, всегда буду рад приехать», — цитирует Шунина «Матч ТВ».

При этом, по словам голкипера, в данный момент все футболисты «Динамо» сконцентрированы только на матче Кубка России с самарскими «Крыльями Советов».

«Думаем только об этой игре. Настроены серьёзно. В Кубке России стало больше игр из-за нового формата, что является плюсом. Пока не видел матчей «Крыльев». Тренерский штаб, уверен, смотрел их. Будем разбирать их досконально», — заключил Шунин.

16 февраля появилась информация, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Ирана. Встреча может состояться в Тегеране 22 или 23 марта. 

Ранее бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес высказался о перспективах нападающего бело-голубых Фёдора Смолова уехать играть в Европу.







Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить