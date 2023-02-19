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Гол Кузьменко помог «Ванкуверу» победить «Филадельфию» в матче НХЛ

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«Ванкувер Кэнакс» нанёс поражение «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча на стадионе «Роджерс Арена» завершилась со счётом 6:2.

В составе хозяев шайбы забросили Энтони Бовиллье (14-я и 33-я), Андрей Кузьменко (21-я), Филлип Ди Джузеппе (50-я), Элиас Петтерссон (58-я и 59-я).

У гостей отличились Джастин Браун (15-я) и Морган Фрост (37-я).

«Ванкувер» с 46 очками занимает 12-е место в центральном дивизионе Западной конференции НХЛ. «Филадельфия» с 54 очками располагается на 14-й строчке в Восточной конференции.

Ранее «Рейнджерс» уступил «Калгари» в овертайме, Тарасенко отметился забитой шайбой.

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