Гол Кузьменко помог «Ванкуверу» победить «Филадельфию» в матче НХЛ

«Ванкувер Кэнакс» нанёс поражение «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча на стадионе «Роджерс Арена» завершилась со счётом 6:2.

В составе хозяев шайбы забросили Энтони Бовиллье (14-я и 33-я), Андрей Кузьменко (21-я), Филлип Ди Джузеппе (50-я), Элиас Петтерссон (58-я и 59-я).

У гостей отличились Джастин Браун (15-я) и Морган Фрост (37-я).

«Ванкувер» с 46 очками занимает 12-е место в центральном дивизионе Западной конференции НХЛ. «Филадельфия» с 54 очками располагается на 14-й строчке в Восточной конференции.

Ранее «Рейнджерс» уступил «Калгари» в овертайме, Тарасенко отметился забитой шайбой.