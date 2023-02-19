Гол Кузьменко помог «Ванкуверу» победить «Филадельфию» в матче НХЛ
Встреча на стадионе «Роджерс Арена» завершилась со счётом 6:2.
В составе хозяев шайбы забросили Энтони Бовиллье (14-я и 33-я), Андрей Кузьменко (21-я), Филлип Ди Джузеппе (50-я), Элиас Петтерссон (58-я и 59-я).
У гостей отличились Джастин Браун (15-я) и Морган Фрост (37-я).
«Ванкувер» с 46 очками занимает 12-е место в центральном дивизионе Западной конференции НХЛ. «Филадельфия» с 54 очками располагается на 14-й строчке в Восточной конференции.
Ранее «Рейнджерс» уступил «Калгари» в овертайме, Тарасенко отметился забитой шайбой.