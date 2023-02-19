«Рейнджерс» уступил «Калгари» в овертайме, Тарасенко отметился забитой шайбой
Встреча на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» завершилась в овертайме со счётом 3:2.
В составе хозяев шайбы забросили Эндрю Манджапане, Назем Кадри и Микаэль Баклунд.
У «Рейнджерс» отличились Владимир Тарасенко (36-я минута) и Алекси Лафренье (52-я).
Российский нападающий «Нью-Йорка» Артемий Панарин отметился результативной передачей.
«Рейнджерс» с 74 очками занимает пятое место в Центральном дивизионе Восточной конференции НХЛ. «Калгари» с 61 очком располагается на девятой строчке в Западном дивизионе.
Ранее сообщалось, что «Торонто» без Самсонова победил «Монреаль», у Дадонова «-1».