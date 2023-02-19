«Рейнджерс» уступил «Калгари» в овертайме, Тарасенко отметился забитой шайбой

«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Калгари Флеймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе хозяев шайбы забросили Эндрю Манджапане, Назем Кадри и Микаэль Баклунд.

У «Рейнджерс» отличились Владимир Тарасенко (36-я минута) и Алекси Лафренье (52-я).

Российский нападающий «Нью-Йорка» Артемий Панарин отметился результативной передачей.

«Рейнджерс» с 74 очками занимает пятое место в Центральном дивизионе Восточной конференции НХЛ. «Калгари» с 61 очком располагается на девятой строчке в Западном дивизионе.

Ранее сообщалось, что «Торонто» без Самсонова победил «Монреаль», у Дадонова «-1».