«Торонто» без Самсонова победил «Монреаль», у Дадонова «-1»

«Торонто Мэйпл Лифс» нанёс поражение «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершилась со счётом 5:1.

В составе хозяев шайбы забросили Майкл Бантинг (дубль), Пьер Энгвалль, Вильям Нюландер и Давид Кемпф. У «Монреаля» отличился Джош Андерсон.

Нападающий «Канадиенс» Евгений Дадонов завершил встречу с показателем полезности «-1».

«Торонто» с 76 очками занимает четвёртое место в Центральном дивизионе Восточной конференции НХЛ. «Монреаль» с 50 очками располагается на 15-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Бостон» разгромил «Айлендерс», а Варламов пропустил шесть шайб.