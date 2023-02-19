«Торонто» без Самсонова победил «Монреаль», у Дадонова «-1»
Встреча на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершилась со счётом 5:1.
В составе хозяев шайбы забросили Майкл Бантинг (дубль), Пьер Энгвалль, Вильям Нюландер и Давид Кемпф. У «Монреаля» отличился Джош Андерсон.
Нападающий «Канадиенс» Евгений Дадонов завершил встречу с показателем полезности «-1».
«Торонто» с 76 очками занимает четвёртое место в Центральном дивизионе Восточной конференции НХЛ. «Монреаль» с 50 очками располагается на 15-й строчке.
Ранее сообщалось, что «Бостон» разгромил «Айлендерс», а Варламов пропустил шесть шайб.