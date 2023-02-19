«Бостон» разгромил «Айлендерс», Варламов пропустил шесть шайб

«Бостон Брюинз» нанёс поражение «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершилась со счётом 6:2.

В составе «Брюинз» шайбы забросили Джейк Дебраск, Ник Фолиньо, Трент Фредерик (дубль), Патрис Бержерон и Павел Заха. У «Нью-Йорка» отличились Кайл Палмьери и Мэтт Мартин.

Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов пропустил шесть шайб.

«Брюинз» с 89 очками занимает первое место в центральном дивизионе Восточной конференции НХЛ. «Айлендерс» с 63 очками располагается на восьмой строчке.

Ранее дубль Евгения Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Нью-Джерси».