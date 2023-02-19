Дубль Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Нью-Джерси»

«Питтсбург Пингвинз» уступил «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершилась со счетом 5:2.

В составе «Пингвинз» шайбы забросил Евгений Малкин (третья минута, 54-я). У «Нью-Джерси» отличились Доусон Мерсер (четвёртая), Даги Хэмилтон (23-я), Нико Хишир (28-я, 57-я) и Йеспер Братт (48-я).

«Питтсбург» с 63 очками занимает седьмое место в центральном дивизионе Восточной конференции НХЛ. «Девилз» с 77 очками располагается на третьей строчке.

Ранее гол Ничушкина помог «Колорадо» победить «Сент-Луис» в матче НХЛ.