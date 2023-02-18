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Футболисты «Челси» почтили память Атсу, погибшего после землетрясения в Турции

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Перед матчем «Челси» — «Саутгемптон» футболисты почтили память полузащитника турецкого «Хатайспора» Кристиана Атсу, погибшего под завалами в Турции.
Футболисты «Челси» почтили память Атсу, погибшего после землетрясения в Турции
  • Gettyimages.ru

Кристиан Атсу был игроком «Челси» с 2013 по 2017 год, но большую часть лондонской карьеры провёл в арендах. За лондонскую команду полузащитник не принял участия ни в одном официальном матче. 

Атсу был 31 год. Он присоединился к турецкой команде в сентябре 2022 года. 

В ночь с 5 на 6 февраля землетрясение магнитудой 7,4 произошло на юго-востоке Турции, после чего с футболистом не могли связаться долгое время. 18 февраля стало известно, что игрок погиб.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) выразила соболезнования в связи со смертью Атсу.

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