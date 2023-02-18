ФИФА выразила соболезнования в связи со смертью Атсу под завалами в Турции

Международная федерация футбола (ФИФА) выразила соболезнования в связи со смертью полузащитника турецкого «Хатайспора» Кристиана Атсу.

«Выражаем наши глубочайшие соболезнования семье, друзьям и всем в «Хатайспоре». Покойся с миром, Кристиан», — говорится в сообщении ФИФА.

Атсу был 31 год. Он присоединился к турецкой команде в сентябре 2022 года. За свою карьеру игрок успел поиграть за «Челси», «Эвертон», «Ньюкасл», «Борнмут», «Порту» и другие клубы.

В ночь с 5 на 6 февраля землетрясение магнитудой 7,4 произошло на юго-востоке Турции.

Ранее в «Челси» отреагировали на гибель полузащитника Атсу.