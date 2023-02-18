В «Челси» отреагировали на гибель полузащитника Атсу

В «Челси» отреагировали на новость о смерти полузащитника «Хатайспора» Кристиана Атсу под завалами в Турции.

«Все в «Челси» потрясены новостью о трагической смерти нашего бывшего игрока Кристиана Атсу. Наши мысли в данный момент с его семьей и друзьями», — говорится в заявлении клуба.

Атсу был 31 год. Он присоединился к команде в сентябре 2022 года. За свою карьеру игрок успел поиграть за «Челси», «Эвертон», «Ньюкасл», «Борнмут», «Порту» и другие клубы.

В ночь с 5 на 6 февраля землетрясение магнитудой 7,4 произошло на юго-востоке Турции.

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Челси» Атсу всё ещё находится под завалами после землетрясения в Турции.